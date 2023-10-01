Неизвестный дважды за ночь поджег один и тот же дом в Иркутске

Минувшей ночью пожар дважды произошел в одном и том же жилом доме коридорного типа в Пограничном переулке в Иркутске, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Первое сообщение о возгорании поступило в ведомство около 03:00. Из здания самостоятельно эвакуировались 16 человек. Горел мусор, в результате чего на нескольких этажах были повреждены двери квартир, тамбур и жилье. Площадь возгораний составила менее квадратного метра.

Второе сообщение о пожаре по этому же адресу поступило около 05:00. Из дома эвакуировались 50 человек. На этот раз от действий преступника пострадала стена в коридоре на первом этаже.

Оба пожара были ликвидированы жильцами дома до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.

Со слов жильцов, ночью неизвестный ходил по подъездам многоквартирного дома и поджигал принесенный с собой различный мусор и тряпки. Эта информация передана правоохранителям – злоумышленника ищут.