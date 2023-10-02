10 октября в Иркутске пройдет бизнес-форум «Новый босс»

«Почему одни компании успешнее других при равных условиях» – тема нового бизнес-интенсива «Новый босс». Мероприятие пройдёт 10 октября в Байкал Бизнес Центре. Хедлайнерами выступят федеральные спикеры – ведущий эксперт по кроссмаркетингу в России Влад Бермуда и звёздный топ-маркетолог Макс Белоусов.

– Когда в мае мы сделали первый «Новый босс», я не ожидала, что он будет иметь столько ошеломляющий успех. Когда замахнулись на октябрьский «Новый босс», открытием для меня стало, что за первую неделю разберут 2/3 билетов. Не ожидала я и того, что 20 авторитетных спикеров поддержат проект – ведь большинство из них я даже не знала, – делится впечатлениями организатор мероприятия и действующий предприниматель – управляющий консалтинговой компании «Бизнес партнёр», директор и основатель клиники эстетической медицины Lamare и член «Опора России» Олеся Семёнова.

В числе спикеров – более 20 региональных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных успешных кейсов – это интернет-маркетолог, кандидат экономических наук Михаил Неустроев, основатель Иркутского завода гусеничной техники Александр Горин, соучредитель компании «АРГО» (инженерные решения) и владелец бизнес-клуба «Я деловая» Елена Шагинова, эксперт по маркетингу, PR директор строительной компании «ГРАНДСТРОЙ» Анна Хаванская, специалист по продажам на высокие чеки, продюсер предпринимателей Елена Кухта и многие другие.

До мероприятия осталась буквально пара недель, подготовка – в самом разгаре, а пока предлагаем окунуться в атмосферу первого бизнес-интенсива и вспомнить самые яркие цитаты спикеров.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

– Исследования показывают, что 87% людей не любят свою работу, а 30% чувствуют себя измотанными. Такие люди чаще болеют и впадают в депрессию. Счастливый работник демонстрирует большую производительность, допускает меньше ошибок, лучше продает и конкурирует. Поэтому любой лидер всё чаще задумывается: что нужно сделать, чтобы сотрудник был счастлив? Счастливая работа – это правильно выстроенная система в организации, когда все сотрудники понимают свои цели и задачи, когда есть хорошее рабочее пространство, эффективный рабочий процесс, справедливое вознаграждение. Второй уровень – это культура организации, нечто, объединяющее вас и сотрудников. Если в компании есть так называемый «рассол», то любой новый работник сразу пропитывается им, становясь членом команды. Важно, чтобы этот «рассол» был. Третье – это уже про то, как самому руководителю поддерживать свое энергетическое состояние. Потому что счастливый лидер – счастливый сотрудник.

Гомбо Зориктуев, бренд-технолог:

– Хороший бренд – залог успеха бизнеса, но за любым, даже хорошим, брендом надо ухаживать. Бренды создаются не для того, чтобы ими просто любоваться. Это основной источник получения максимальной прибыли. Есть такое простое слово – «время». Человеку в среднем нужно 30 лет, чтобы зарабатывать деньги. Я часто наблюдаю, как люди впустую тратят свое время, неверно анализируя ситуацию. Позже они жалеют о потраченных деньгах, а не о времени, которое было просто вычеркнуто из их жизни. Хороший бренд – залог успеха бизнеса. Он важен, поскольку сохраняет предпринимателям не только деньги, но и самое ценное в жизни – время.

Евгений Бакуров, бизнесмен и политик:

– Сложнее всего заработать первый миллион. Все последующие заработать проще. Но для этого нужен свой бизнес. И еще нужно найти таких партнеров, с которыми не только за чашкой чая хорошо посидеть, но можно с толком поговорить о бизнесе. И амбиции нужны. Когда я занялся лесом, смотрел на ИЛИМ. Узнал, сколько вагонов там отгружают в месяц, и решил, что буду отгружать больше. Когда хочешь расти, ИП уже недостаточно, нужна компания. У юрлица больше возможностей, появляется доступ к кредитным ресурсам. Тот же лизинг – отличный инструмент. Такое ощущение, что ты приходишь в магазин, и берешь то, что тебе нужно, только практически бесплатно.

Анастасия Скиба, издатель, генеральный директор Собака.ru в Иркутске:

– Журнал «Собака.ru» сегодня является одной из крупнейших федеральных сетей городских lifestyle глянцевых журналов. Он позиционируется как интеллектуальное и при этом модное издание о людях – лидерах мнений. Собаку порой критикуют за небольшое количество текстового материала, однако уникальное сочетание регионального и федерального контента делает издание весьма популярным среди бизнес-аудитории. Тренд на мультипликативность – печать, диджитал, ивенты, – это то, что позволяет сейчас журналам чувствовать себя уверенно. Но главный «секрет успеха» журнала – это концепция «глокал» – сочетание глобальных и локальных материалов в одном выпуске. Благодаря этому издание легко интегрируется в крупные города страны.