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Греф прокомментировал тему выкупа Сбером акций у нерезидентов

Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет. Об этом сообщил глава банка Герман Греф Интерфаксу.

Греф не уточнил актуальный размер пакета акций Сбербанка, принадлежащего нерезидентам. «К годовому собранию акционеров, думаю, сможем точно цифру сказать», — сказал он.

Рынок позитивно отреагировал на комментарии Грефа о возможном выкупе. Акции Сбербанка выросли более чем  на 1,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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