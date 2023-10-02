Минфин предложил отменить налог на депозиты сроком выше одного года

Минфин предложил проработать вопрос отмены налога на процентный доход по вкладам сроком от одного года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.».

Речь идет о том, чтобы включить доходы по таким вкладам в необлагаемую налогом базу «в периоды, за которые начислены проценты по вкладу».

В 2024 г. вкладчики должны будут заплатить первый налог с дохода на депозиты. Налогом будет облагаться не весь доход, а только превышение необлагаемого порога, который рассчитывается на основании ключевой ставки.

Максимальные ставки по депозитам сейчас находятся на уровне 12,0-14,0 процентов, ключевая ставка с 15 сентября установлена на уровне 13 процентов.