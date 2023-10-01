Большинство иркутян не любят групповые собеседования

Метод групповых интервью используют только 8% компаний в Иркутске. Большинство соискателей в Приангарье, которые столкнулись с такой практикой, ее не одобряют – это выяснили аналитики SuperJob. Результаты исследования есть у SIA.RU.

Негативнее всего к таким встречам относятся женщины. Мужчин, кто негативно оценивает подобный метод, меньше. Что касается профессиональной принадлежности, то лояльны к массовым интервью в основном диспетчеры, операторы кол-центров.

Реже всего групповые интервью считают приемлемым вступительным испытанием главные и линейные бухгалтеры.

Чаще всего массовый подбор персонала в Иркутске используют при найме складского и торгового персонала.