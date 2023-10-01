Авария с участием Toyota Land Cruser произошла в Иркутской области: есть пострадавшие

ДТП произошло в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области – во время инцидента пострадали три человека, в том числе ребенок, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По предварительной информации, сегодня около 12:00 в поселке Усть-Ордынский водитель Toyota Corolla Runx на перекрестке не уступил право проезда Toyota Land Cruser.

Известно, что водитель легкового автомобиля в момент ДТП был пьян, что подтвердила соответствующая процедура: норма алкоголя в выдыхаемых парах превышена в два раза.

После столкновения три пассажира Toyota Corolla попали в больницу с травмами: среди них 3-летний ребенок, который во время аварии был в специальном кресле.

По факту происшествия проводится проверка.