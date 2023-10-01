Двухфакторная аутентификация на Госуслугах становится обязательной. Что это значит?

Минцифры вводит двухфакторную аутентификацию для входа на Госуслуги с 1 октября. Это сделано в целях повышения безопасности аккаунтов пользователей. Дополнительное подтверждение потребуется для новых пользователей портала, а также для тех, кто восстанавливает учётную запись. Как сообщает Минцифры, дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек.

1. Когда второй фактор будет обязательным для всех?

Проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет Правительство. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа.

2. Какие варианты дополнительной защиты существуют?

код из СМС

одноразовый код из специального приложения (ТОТР)

вход по биометрии

3. Как установить второй фактор защиты?

Войдите в свой профиль в личном кабинете Госуслуг

В разделе «Безопасность» выберите «Вход с подтверждением»

Выберите один из трёх вариантов дополнительного подтверждения

4. Как изменить телефон для второго фактора?

Изменить телефон для СМС-подтверждения можно в разделе «Безопасность» при выборе второго фактора. СМС-код для смены номера придёт в том числе на старый телефон. Если он уже недоступен, изменить номер можно в приложении банка-партнёра или ближайшем МФЦ.