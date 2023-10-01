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Двухфакторная аутентификация на Госуслугах становится обязательной. Что это значит?

Минцифры вводит двухфакторную аутентификацию для входа на Госуслуги с 1 октября. Это сделано в целях повышения безопасности аккаунтов пользователей. Дополнительное подтверждение потребуется для новых пользователей портала, а также для тех, кто восстанавливает учётную запись. Как сообщает Минцифры, дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек.

1. Когда второй фактор будет обязательным для всех?

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Проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет Правительство. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа.

2. Какие варианты дополнительной защиты существуют?

  • код из СМС
  • одноразовый код из специального приложения (ТОТР)
  • вход по биометрии

3. Как установить второй фактор защиты?

  • Войдите в свой профиль в личном кабинете Госуслуг
  • В разделе «Безопасность» выберите «Вход с подтверждением»
  • Выберите один из трёх вариантов дополнительного подтверждения

4. Как изменить телефон для второго фактора?

Изменить телефон для СМС-подтверждения можно в разделе «Безопасность» при выборе второго фактора. СМС-код для смены номера придёт в том числе на старый телефон. Если он уже недоступен, изменить номер можно в приложении банка-партнёра или ближайшем МФЦ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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