Стрессовые интервью уходят в прошлое

В то время, пока на кадровом рынке дефицит, только 2 из 100 работодателей используют метод стрессового интервью при подборе персонала. 13 лет назад его практиковали 18% компаний, показало исследование SuperJob.



Один из самых спорных и обсуждаемых методов вступительных испытаний при трудоустройстве — стрессовое интервью — похоже, на наших глазах доживает последние дни. Сегодня его практикуют лишь 2% работодателей, еще 2% отказались от подобного способа проверки соискателей в последнее время, а в 2010 году он применялся почти в каждой пятой компании (18%).

– Если бы я сама была на таком интервью, то вызвала бы полицию. Фирма для меня попадает сразу в черный список, еще и отзыв напишу, где только смогу»; «Никогда. Это недопустимо ни в каких случаях и вообще противоречит здравому смыслу, – комментируют представители предприятий и организаций. Выросло новое поколение рекрутеров, которое не приемлет стрессовое интервью!

По данным Росстата, в июле безработица снова обновила рекордный минимум — до 3%. По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, низкий уровень безработицы аномален. По его словам, это тормозит экономику страны, главная проблема которой сегодня — это дефицит кадров.