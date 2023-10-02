Нехватку кадров испытывают свыше 90% российских компаний

Сервис для поиска вакансий и сотрудников Работа.ру провел исследование и выяснил, ощущают ли российские компании нехватку кадров и как сильно. Результаты есть у SIA.RU.

Оказывается, большинство – 91% – чувствуют кадровый голод. Половина организаций сообщают о нехватке массового персонала, например, продавцов, операторов, водителей, рабочих, менеджеров, управляющих, руководителей проектов, инженеров.

Что касается сфер деятельности, то в особенности заметен недобор кадров в IT, HR. Также организации нуждаются в бухгалтерах, маркетологах, аналитиках, строителях, дизайнерах, юристах.

Большинство представителей бизнеса уверены, что проблему кадрового голода можно решить с помощью повышения зарплат в компании. Чуть больше 40% респондентов отмечают необходимость проработать с брендом работодателя, еще 40% подчеркивают важность хороших условий труда для привлечения соискателей.

Треть выделил, помимо прочего, увеличение бюджета на нематериальную мотивацию, четверть – обучение и развитие работников.