«ИНК-Капитал» презентует сборник комиксов по мотивам рассказов школьников

Сборник комиксов «Большая маленькая Лена» создан на основе сочинений школьников об экологии и обитателях Приленья.

Весной 2023 года Молодежный совет ИНК провел конкурс экологических рассказов «Большая маленькая Лена» среди школьников Усть-Кута. По лучшим работам нарисовали комиксы с одноименным названием.

Учащимся 5–9 классов предложили попробовать себя в роли писателей и сочинить истории о различных обитателях Приленья — птицах, рыбах, животных, опираясь при этом на реальные научные факты. Работы участников оценивали по нескольким критериям: информативность, креативность, образность языка и динамика сюжета.

По итогам отбора лучшими были признаны рассказы трех школьников — Сергея Михайличенко, Ульяны Труновой и Марии Антипиной. Их истории и оживили на страницах комиксов. В сборник также включили интерактивные задания для юных читателей — ребята могут стать соавтором каждой истории и даже изменить ход сюжета.

Скачать сборник можно в медиатеке на сайте ИНК.

Молодежный совет ИНК активно работает со школьниками и студентами, молодыми специалистами. 6 октября будут подведены итоги грантового конкурса «Молодежь PRO Север», который также реализуется при активном участии Молодежного совета. В рамках конкурса некоммерческие объединения и организации северных территорий Иркутской области смогут получить до 300 тысяч рублей на реализацию социально значимых инициатив.

Также 6 октября в рамках VII Международного Байкальского риск-форума (БРИФ`2023) состоится Молодежный день — цикл встреч с экспертами в области устойчивого развития и управления рисками. Регистрация на форум открыта на официальном сайте события, прямая трансляция будет доступна на Youtube-канале БРИФа.