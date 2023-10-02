В Иркутске стартовал гастрофестиваль «Ешь! Люби! Байкал. Осень»

Региональный гастрономический фестиваль «Ешь! Люби! Байкал. Осень» открылся в Иркутске на площадке торгово-ярмарочного комплекса «Алтынка». В его рамках сварили 500-литровую кастрюлю ухи, в которую опустили горящее полено. Также прошли мастер-классы по приготовлению кофе с кедровыми орехами, необычных блюд из кабачков, пряников в виде нерпы, состоялись кулинарные батлы для студентов, конкурс на скоростную чистку овощей. Для гостей фестиваля выступили кавер-группа и танцевальные коллективы.

– Организаторами в гастрономический фестиваль закладываются и продвижение локальной кухни на федеральный уровень, и повышение интереса к гастрономии Приангарья. Нам важно выработать собственный стиль, бренд байкальской кухни, сделать его узнаваемым и привлекательным, чтобы туристы, познакомившись с сибирскими блюдами, хотели вернуться в Прибайкалье и попробовать их вновь, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Организатором гастрофестиваля выступает агентство по туризму Иркутской области при поддержке министерства по молодежной политике и службы потребительского рынка и лицензирования региона, Байкальской Ассоциации Рестораторов и Отельеров (БАРО), Центра «Мой Бизнес», компании HoReCa-service.

Напомним, что бизнес-часть фестиваля пройдет на площадках ресторанов и кафе Иркутской области. Посетители смогут попробовать региональные блюда, приготовленные с использованием локальных продуктов. С 12 по 14 октября в рамках международной туристической выставки «БайкалТур» и форума «Время отдыхать на Байкале» ожидается деловая часть мероприятия. В эти же дни в Доме Молодежи при поддержке агентства по туризму Иркутской области пройдет «Байкальский форум: кофе, чай и дикоросы».