Банк «Открытие»: 39% россиян считают юань достойной заменой доллара и евро

39% россиян считают юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России (скорее да 28%, определенно да 11%). Таковы результаты опроса* к Дню образования КНР 1 октября, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».

Чаще всего так отвечали сибиряки (48%), реже других - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе (по 34%).

При этом 36% не считают юань заменой доллара и евро (скорее нет 24%, определенно нет 12%). На Северном Кавказе так ответили 44%, в Приволжском федеральном округе 32%.

Проведенный ранее, в мае этого года, опрос общественного мнения показал, что из валют «дружественных» государств наибольшим доверием у россиян пользуется именно китайский юань. Вклад в китайской валюте готовы были открыть 26% респондентов (в Поволжье и на Урале по 31%, на Северном Кавказе 14%). А 24% опрошенных назвали юань самой надежной иностранной валютой для сбережений в России.

Напомним, что доля торгов юанем в общем объеме сделок на валютном рынке Мосбиржи продолжает расти. Так, в июле 2023 года, доля юаня на российском биржевом валютном рынке выросла до рекордных 44% против 39,8% в июне, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России за июль 2023 года.