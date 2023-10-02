Больше половины жителей Иркутской области нуждаются в подработке

Аналитики сервиса hh.ru провели опрос среди работающего населения в Иркутской области и выяснили, кому нужны дополнительные доходы. Результаты есть у SIA.RU.

Были изучены показатели третьего квартала 2023 года: в этот период только 8% иркутян подрабатывали. Это количество в сравнении с показателями второго квартала выросло в 2,6 раза. Также свыше половины граждан отметили, что нуждаются в допсредствах.

Чаще всего попутный заработок требуется работникам сфер искусства, развлечений, СМИ, образования, науки, а также бухгалтерам, финансистам и юристам.

Обычно уже имеют подработку сотрудники маркетинга, рекламы, PR, сфер искусства, развлечений, массмедиа, науки, образования.

Стоит отметить, что 35% работников из Иркутской области сообщили, что доходов им хватает. В основном это были сотрудники. автомобильного бизнеса, сфер строительства, недвижимости, безопасности и закупок.

Анализ вакансий показал, что в сентябре в Иркутской области соискателям было доступно 1,3 тысячи предложений с различными вариантами подработки. В основном это работа курьерами, упаковщиками, продавцами, менеджерами, корректорами, копирайтерами, операторами, водителями и другими специалистами.