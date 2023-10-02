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Дальневосточный банк изменил режим работы офиса в Ангарске

С 30 сентября 2023 года обслуживание клиентов – физических и юридических лиц в ДО 47 (г. Ангарск, 58 квартал, д. 14, помещение 20) осуществляется по следующему графику:

Обслуживание физических лиц:

  • Понедельник-пятница – с 09.00 часов до 19.00 часов, без обеденного перерыва;
  • Суббота – с 10.00 часов до 14.00 часов, без обеденного перерыва;
  • Воскресенье – выходной день.

Обслуживание юридических лиц:

  • Понедельник-пятница – с 09.00 часов до 17.00 часов, без обеденного перерыва;
  • Суббота, воскресенье – выходные дни.

Кассовое обслуживание физических и юридических лиц:

  • Понедельник-пятница – с 10.00 часов до 18.00 часов, обеденный перерыв с 14.00 часов до 15.00 часов;
  • Суббота, воскресенье – выходные дни.

– Банкоматы и терминалы, сервис «Интернет-офис» и мобильное приложение «ДВ Банк» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме, – говорится в сообщении банка.

Единый контактный   центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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