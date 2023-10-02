Дальневосточный банк изменил режим работы офиса в Ангарске

С 30 сентября 2023 года обслуживание клиентов – физических и юридических лиц в ДО 47 (г. Ангарск, 58 квартал, д. 14, помещение 20) осуществляется по следующему графику:
Обслуживание физических лиц:
- Понедельник-пятница – с 09.00 часов до 19.00 часов, без обеденного перерыва;
- Суббота – с 10.00 часов до 14.00 часов, без обеденного перерыва;
- Воскресенье – выходной день.
Обслуживание юридических лиц:
- Понедельник-пятница – с 09.00 часов до 17.00 часов, без обеденного перерыва;
- Суббота, воскресенье – выходные дни.
Кассовое обслуживание физических и юридических лиц:
- Понедельник-пятница – с 10.00 часов до 18.00 часов, обеденный перерыв с 14.00 часов до 15.00 часов;
- Суббота, воскресенье – выходные дни.
– Банкоматы и терминалы, сервис «Интернет-офис» и мобильное приложение «ДВ Банк» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме, – говорится в сообщении банка.
Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).
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