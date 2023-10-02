Антон Дроздов: работа с дружественными зарубежными верификаторами откроет новые перспективы для экспортных ESG-проектов в РФ

Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ, в рамках XX Международного банковского форума выступил на круглом столе «ESG-банкинг: инвестиции в будущее», посвященном проектам устойчивого развития в России и взаимодействию государства и бизнеса в этой сфере. В своем выступлении он отметил, что в условиях санкционного давления вектор развития ESG-повестки изменился. Сегодня приоритетными направлениями стали поддержка социально-экономической устойчивости и обеспечение национального технологического суверенитета страны. Особое внимание уделяется импортозамещению и возобновлению цепочек поставок с иностранными партнерами. При этом, по словам Антона Дроздова, в среднесрочной перспективе потенциал рынка сохраняется.

«Сегодня наряду со стимулами для развития ESG-повестки существуют и барьеры. Взять, к примеру, вопрос зарубежной верификации ESG-проектов. Внутри страны мы можем верифицировать такие проекты, и этим нужно пользоваться, но, в связи с санкциями, многие компании понимают, что в скором времени они столкнутся со сложностями верификации за рубежом. В первую очередь это, конечно, сказывается на экспортно ориентированной деятельности российских компаний, работающих в соответствии с принципами ответственного ведения бизнеса. На наш взгляд, решением проблемы могут стать международные соглашения с теми странами, которые нас поддерживают, например, в формате БРИКС. И, конечно, это нужно делать, потому что российским компаниям-экспортерам нужен международный верификатор», - сказал Антон Дроздов.

Он добавил, что ПСБ с каждым годом расширяет взаимодействие с партнерами в сфере устойчивого развития, в том числе с субъектами Российской Федерации, и уже заключил соглашения с Республикой Саха (Якутия), Сахалинской областью и Чувашской Республикой. Цель этих соглашений — долгосрочное и эффективное стратегическое партнерство, направленное на внедрение на территории регионов принципов устойчивого развития и ESG-трансформации, в частности, за счет «зеленых» финансовых инструментов и банковских нефинансовых продуктов.

В рамках ESG-консалтинга банк помогает клиентам применять принципы «зеленой» повестки в рамках их проектов. Промышленные компании не остаются в стороне от экологических вопросов и внедряют все больше «зеленых» технологий, а предприятия ОПК проявляют интерес к развитию проектов диверсификации, ориентированным на импортозамещение.