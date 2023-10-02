Мигель Маркарянц, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ, в рамках XX Международного банковского форума рассказал о перспективах развития ипотечного кредитования, мерах стимулирования строительной отрасли и инструментах дополнительной поддержки отдельных категорий заемщиков.

По словам Мигеля Маркарянца, ПСБ заинтересован в развитии новых форматов адресной государственной поддержки различных категорий заемщиков, например, молодых специалистов или многодетных семей, для которых вопрос улучшения жилищных условий особенно актуален.

«В дальнейшем адресная поддержка отдельных категорий заемщиков станет важным инструментом развития льготной ипотеки. Практика показывает, что кредитные продукты с господдержкой должны быть более персонифицированы. Например, снижение ставок по уже выданной ипотеке для семей в связи с появлением второго и последующих детей. Таким образом мы не только укрепляем лояльность наших клиентов, но и влияем на выполнение важной социальной задачи – повышение рождаемости в стране», - отметил Мигель Маркарянц.

Участники дискуссии обсудили также вопросы развития льготной ипотеки, меры государственного регулирования и введение единых стандартов на рынке ипотеки в части продуктового предложения и взаимодействия с клиентами.

«Единые правила игры для всех участников позволят сделать рынок ипотеки более прозрачным как в части ценообразования, так и в части управления рисками в масштабах всей страны. Уверен, что игроки банковского рынка нацелены на построение эффективного диалога с регулятором и застройщиками для выработки правильных ориентиров и единых стандартов ипотечного кредитования, а также борьбы с рискованными ипотечными практиками», - отметил Мигель Маркарянц.

При этом, по его мнению, перспективы развития строительной отрасли лежат в том числе в переориентации на индивидуальное жилищное строительство. «Этот вариант улучшения жилищных условий может стать направлением в ипотечном кредитовании, которое позволит удовлетворить запрос тех, кто рассматривает жилье для большой семьи. В конечном итоге механизм поддержки ИЖС, принятый на государственном уровне, расширит число граждан, желающих проживать вне районов многоэтажной застройки или в сельской местности», - заключил Мигель Маркарянц.