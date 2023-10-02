Объем сделок по комплексному урегулированию задолженности превысил 1,3 млрд рублей

С начала года более 3 тыс. кредитов было реструктурировано с помощью комплексного урегулирования Сбера при участии других кредиторов. Сумма сделок по этой программе поддержки превысила 1,3 млрд рублей, а 85% заёмщиков эффективно обслуживают свои долги. Об этом сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов на ХХ Международном банковском форуме в Сочи.

Программа «Комплексное урегулирование» была создана Сбером в 2022 году. Она помогает людям, у которых возникла сложная финансовая ситуация (потеря работы, сокращение зарплаты, болезнь или другое) и есть действующие кредиты в разных банках. Человек может получить поддержку по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта) без ограничений по сумме и регионам выдачи. Обратившись в Сбер, клиент может на одной площадке решить самые сложные личные финансовые проблемы.

Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка:

«Если в начале этого года уровень одобрения заявок на услугу был на уровне 8%, то сейчас он вырос до 54%. Это значит, что каждая вторая заявка клиента, одобренная Сбером, была поддержана другими кредиторами. Сбер первым на рынке предложил рынку услугу по комплексному урегулированию. Сейчас мы сотрудничаем с 10 банками, в том числе по некоторым заявкам выступаем для них оператором. Мы также принимали участие в создании Стандарта комплексного урегулирования, а теперь важный шаг — создание платформы, к которой смогут подключиться все банки и другие участники рынка кредитования и, конечно, клиенты. Уверен, сервис получит широкое применение на всём финансовом рынке России. Мы приглашаем к развитию проекта коллег из микрофинансовых организаций и коллекторских агентств».

Сейчас заявку на комплексное урегулирование задолженности можно подать в веб-версии СберБанк Онлайн. Затем надо предоставить пакет документов, дождаться решения банков, в которых есть кредиты, подписать документы и т. д. Программа удобна как для заёмщиков, так и кредиторов.

В будущем, процессы обмена документами, согласования и решения по комплексному урегулированию будут проходить на единой информационной площадке — клиенту за всеми процессами можно будет следить онлайн, не выходя из дома. При этом один из кредиторов сможет взять на себя функции координатора по всем сделкам. А если возникает спор или кредит в стадии взыскания, по запросу одной из сторон к решению может быть привлечён независимый финансовый примиритель-медиатор. Тут же на единой площадке комплексного урегулирования будет проходить консолидация решений банков и формироваться оптимальное предложение для клиента по погашению долгов.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.