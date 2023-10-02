Мошенники убедили иркутянку забирать деньги у пенсионеров: она собрала миллион

Пенсионерка пострадала от действий аферистов в Иркутске – обманщики забрали у нее деньги и отправили женщину собирать средства у других людей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Пострадавшая думала, что общается с правоохранителями и работниками банка. Собеседники рассказали, что на бабушку кто-то пытается оформить кредит. Чтобы предотвратить эти действия, нужно тоже взять деньги в долг.

Она оформила три займа почти на 400 тысяч рублей и переслала на продиктованные счета. Позже аферисты связались с ней снова и попросили помочь пенсионерам, которые якобы тоже стали жертвами обмана. Она прошлась по адресам и собрала с людей еще миллион для мошенников. С пожилыми людьми ей запретили общаться и поручили употреблять лишь кодовые слова «Добрый вечер» и «Секвойя», что было выполнено.

В настоящее время ведется расследование и поиск злоумышленников.