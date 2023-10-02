Покупатели ипотечного жилья теперь смогут воспользоваться сервисом «Регистрация и расчёты» от Домклик

С 29 сентября сервисом «Регистрация и расчёты» смогут воспользоваться покупатели жилья по ипотеке на Домклик — квартир на вторичном рынке и домов с участком. Раньше эта услуга была доступна только для тех, кто покупал такое жильё за собственные деньги.

Благодаря сервису «Регистрация и расчёты» покупатели смогут быстро зарегистрировать переход права собственности в Росреестре и безопасно провести денежные расчёты во время сделки. Ещё один плюс в пользу услуги: при оформлении ипотечной заявки на Домклик она даст скидку 0,3% на ставку по базовым ипотечным программам на весь срок кредита.

Стоимость сервиса зависит от типа приобретаемой недвижимости и региона заключения сделки. Так, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге при покупке вторичного жилья услуга будет стоить 15 300 руб., при покупке дома с землёй — 27 200 руб. В остальных регионах РФ цена составит 12 000 и 20 600 руб. соответственно.

Заказать сервис можно при подаче заявки на ипотеку в калькуляторе на Домклик, выбрав опцию «Регистрация и расчёты».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Домклик от Сбера — сервис недвижимости № 1 в России по количеству объявлений о продаже квартир*. С Домклик все участники рынка могут решить свои вопросы с недвижимостью без стресса и с удовольствием, с заботой о каждом клиенте, партнёре и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчёты между покупателем и продавцом. Каждый день на Домклик появляется более 29 000 новых объявлений. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно, и он входит в топ самых посещаемых ресурсов в категории недвижимости в России. В базе Домклик содержится более 2 млн объявлений.*По данным исследования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», проведённого с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, Домклик — лидер рынка по количеству актуальных объявлений о продаже жилой недвижимости в многоквартирных домах в РФ.