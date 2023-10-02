Иркутск вошел в число лучших городов для бизнеса

Аналитики Forbes составили топ-30 лучших российских городов для бизнеса. В список вошел Иркутск, следует из данных организации.

Тридцатку населенных пунктов выбирали из 90 территорий с наибольшим числом жителей, количеством субъектов малого и среднего бизнеса на душу населения и средней зарплатой, которую разделили на прожиточный минимум.

Города сравнивались между собой по ряду показателей – кадры, инвестиции и инфраструктура, малый и средний бизнес, демография и жилье, доходы, качество жизни.

По итоговому показателю столица Приангарья оказалась на 10-й строчке списка, набрав 55,9 балла. Средняя зарплата в Иркутске составляет 78,8 тысячи рублей. Доход бюджета населенного пункта равен 31,1 млрд рублей.

В тройку лидеров вошли Краснодар, Южно-Сахалинск и Тюмень, которым достались первое, второе и третье место соответственно. Стоит отметить, что в рейтинг не были включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделили в отдельный кластер.