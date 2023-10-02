Зачем «Слата» ищет фиолетовый картофель в Мальте?

На протяжении 3 лет торговая сеть «Слата» поддерживает и помогает развивать местное производство, сотрудничая с предпринимателями Иркутской области. За это время участниками стали более 113 компаний. На полках супермаркетов представлено около 450 наименований продукции: мясные полуфабрикаты и готовые блюда, молочка, овощи и ягоды, выпечка, торты, мороженое и многое другое. Свежие овощи от местных поставщиков, таких как КФХ «Кичигин», позволяют обеспечивать сеть практически на целый год качественными овощами по доступным ценам.

«В августе 2020 года в супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» стартовал проект «Местные производители». Компания дает возможность предпринимателям развиваться, представлять свою продукцию на полках крупной торговой сети в трех регионах Сибири — Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области. Специально для проекта «Слата» создала сайт slata-mestnye.com, а также выпускает видео проект «Время местных», в котором рассказывает историю развития местного поставщика и возможности вместе со «Слатой» - рассказала руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

«Компания «Слата» стала доступной для местного производителя и у нас нет ограничений по объемам, мы оказываем консультации и поддержку для малого и микро-бизнеса, обеспечиваем маркетинговое сопровождение и сформировали облегченный договор для малого и среднего бизнеса. Главное, не бояться идти в диалог с сетью. А благодаря видео проекту «Время местных» мы показывает путь предпринимателя, его опыт сотрудничества с сетью, в чем ключевое преимущество его продукции, а иногда мы договариваемся и об эксклюзивных товарах для сети», — поделилась директор по развитию продаж ТС «Слата» Юлия Климова.

В этот раз гостем «Время местных» стал один из самых важных поставщиков торговой сети — крестьянско-фермерское хозяйство Леонида Кичигина. Директор по развитию продаж ТС «Слата» Юлия Климова приехала в село Мальта Усольского района, где находятся фермерские земли, и узнала, сколько овощей и зерновых выращивается в год и насколько это прибыльный бизнес и какие новинки скоро могут появиться в магазинах сети.

Фермерское хозяйство Леонида Кичигина занимает 1200 гектаров земли. На них выращивают картофель, лук, морковь, свеклу, зерновые культуры. С торговой сетью «Слата» КФХ начало успешно работать с сентября 2021 года, и уже на 2022-й стороны подписали контракт, где зафиксировали объемы на год. Всего в магазины сети предприятие поставило 4,5 тысячи тонн картофеля, 2 тысячи тонн лука, 1,2 тысячи тонн моркови и 422 тонны свеклы.

Фото предоставлено компанией

20 лет назад крестьянское хозяйство занимало территорию площадью в 120 гектаров. Как признается Леонид Кичигин, предприятие возникло не из желания стать предпринимателем и зарабатывать хорошие деньги, а потому что так сложились обстоятельства. Когда Леонид попал под сокращение — а он преподавал в местной школе мастером производственного обучения, пришлось поменять сферу деятельности.

«Я отработал в школе 16 лет, но перестройка закончилась, и сказали, что мой профиль больше не нужен. А у меня семья, ребятишки, нужно было их как-то кормить, обучать. Пошел в администрацию района и попросил землю для ведения крестьянского хозяйства, и мне пошли навстречу — дали 120 гектаров. Я сам всю жизнь пахал и ребятишек приучил», — вспоминает Леонид Петрович Кичигин.

Съемки программы проходили в момент активного сбора урожая, середина сентября. Вся команда неустанно собирала лук, картофель, свеклу. Современные комбайны, оснащённые большим количеством электроники и датчиками, кондиционером и даже холодильником, привлекли внимание ведущей. Юлия воспользовалась моментом и попробовала сама сесть за руль машины.

Фото предоставлено компанией

«Такого опыта еще не было. Но управлять не так-то просто — нужно отдельно учиться пользоваться настройками для контролирования процесса, но приятная музыка и огромное поле с урожаем помогает настраиваться на позитивный лад. Покупатели «Слата» и «ХлебСоль» могут быть точно уверены, что только лучшие овощи идут к нас в сети», — признается Юлия Климова.

КФХ занимается не только выращиванием и сбором овощей, но и семеноводством. Юлия Климова с Леонидом Кичигиным приехали в специальную лабораторию, в которой происходит выращивание и размножение здорового картофеля.

«Проблема в том, что картофель со временем вырождается, появляются болезни. На сегодня технология безвирусного семеноводства картофеля является самой современной и совершенной. Мы получаем оздоровленный семенной материал, свободный от каких-либо вирусов и болезней», — объясняет предприниматель Леонид Кичигин.

Фото предоставлено компанией

Основной сорт выращиваемого картофеля — «Гала» с желтой кожурой. А что нового? Сейчас среди жителей приобретает популярность фиолетовый картофель. Данный сорт находится на сортозучении, в дальнейшем поступает в производство. В КФХ есть три таких сорта, и уже в этом году готовы предложить небольшой объем покупателям торговой сети «Слата».

«Фиолетовый картофель, действительно, очень необычный и, насколько я знаю, наиболее полезный — в нем содержится большое количество витамина С. Надеюсь, нашим жителям и покупателям он понравится», - добавил Леонид Кичигин.

Хозяйство Кичигина — наглядный пример того, как маленький семейный бизнес может перерасти в крупного сельхозтоваропроизводителя, способного сотрудничать с торговой сетью по всему региону, — отметила Юлия Климова. — Благодаря этому на столах жителей всегда будет свежий борщевой набор!

Фото предоставлено компанией

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