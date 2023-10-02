Иркутская область вошла в десятку регионов с самой доступной ипотекой в России

Аналитики РИА Новости составили список, в котором распределили регионы России по доступности ипотеки. Десятую строчку в нем заняла Иркутская область.

По данным специалистов, в Приангарье, по информации на август 2023 года, более 39% семей могут позволить себе ипотечное жилье. За год этот показатель вырос: в 2022-м он составлял почти 32%.

На первом месте списка Ямало-Ненецкий автономный округ, где кредитное жилье доступно 65% семей, на второй строчке разместилась Магаданская область – более 63%, на третьей – Ханты-Мансийский автономный округ – свыше 55%.

Худшая обстановка в стране в Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике и Дагестане, где ипотеку могут позволить лишь 9,3%, 8,7% и 8,6% семей соответственно.