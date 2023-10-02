8 раз в месяц заходят в приложение «Иркутскэнергосбыт» жители региона

Специалисты "Иркутскэнергосбыта" (входит в Эн+) проанализировали, как клиенты пользуются цифровыми сервисами компании. По статистике за месяц жители Иркутской области зашли в приложение 1 млн 222 тыс. 773 раза. При этом, 75% пользователей – это женщины и лишь четверть – мужчины.

В большинстве случаев, люди заходят в приложение, чтобы посмотреть начисления и оплаты, передать показания счетчиков. Чаще всего пользуются виртуальным офисом жители Иркутска, Ангарска и Черемхово. Они делают это не менее 8 раз в месяц. Одно посещение в среднем длится чуть больше 6 минут.

А вот бизнес-клиенты более основательны. Аналогичное приложение есть и для юридических лиц. Они заглядывают в сервис 9 раз в месяц и проводят в нем около 8 минут. Что примечательно – делают это и ночью. Самая востребованная услуга для этой категории клиентов – оплата потребленных ресурсов.

Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыт»:

«Нам очень приятно, что клиенты ценят наши сервисы. Мы постоянно работаем над их улучшением и стараемся оперативно внедрять даже маленькие изменения. Если вы знаете, чем дополнить приложение, всегда можете нам подсказать через форму обратной связи»

Приложение «Иркутскэнергосбыт» - это мобильная версия личного кабинета, который размещен на сайте компании. Сегодня им пользуются более 164 тысяч клиентов, это на 22% больше по сравнению с началом года, что в свою очередь подтверждает востребованность сервиса.