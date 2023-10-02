Теплый сентябрь привел к росту спроса на товары для пикника на четверть

В сентябре в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), покупатели потратили на товары для барбекю и шашлыка почти 100 млн рублей. Спрос на товары для пикника превысил 455 тысяч единиц, что на 26% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф.

В августе спрос на товары для отдыха на природе существенно не менялся по сравнению с прошлым годом: в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, клиенты приобрели более 720 тысяч товаров на общую сумму более 157 млн рублей. В сентябре традиционного резкого спада внимания к ним не случилось.

Средний чек в указанной категории немного снизился по сравнению с сентябрем прошлого года и составил 273 рубля. Дороже всего покупателям обходились решетки для гриля – в среднем 717 рублей, а наиболее бюджетным товаром стала жидкость для розжига – в среднем 158 рублей.

«Аномально теплый и сухой сентябрь 2023 года продлил сезон барбекю. Жители страны проводили выходные за городом и продолжали активно покупать уголь, розжиг, товары для жарки мяса, птицы и рыбы на открытом огне. Спрос на них в сравнении с августом снизился всего на треть, хотя традиционно сезонное снижение больше: так, в 2022 году в сентябре спрос на перечисленные товары упал к августу на 50%», - комментирует Татьяна Гребенкина, руководитель направления аналитических исследований Продажи.рф.

Справка: «Первый ОФД» – оператор фискальных данных, входит в группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%. Аналитика сформирована при помощи сервиса Продажи.рф, представляющего статистику по различным категориям и брендам FMCG и другим сегментам розничного оборота.