В Иркутской области впервые созрела соя: итоги кампании

Началась уборка первого в Иркутской области урожая сои – ее вырастили на территории Боханского района. Как проходит мероприятие, рассказал и показал глава региона Игорь Кобзев.

Ранее эта масленичная культура не возделывалась в Прианагрье в производственных целях. В этом же году ее удалось вырастить на территории одного из местных крестьянских хозяйств на площади в 100 га. Урожай составит около 21 центнера с гектара.

По данным властей, затрат на сою уходит меньше примерно в 2 раза, чем на рапс, который тоже выращивается в регионе. Потому принято решение и далее заниматься возделыванием данной культуры.