Перформанс по мотивам скульптур Даши Намдакова пройдет в Иркутске

Показ пластического перформанса «Начало» по мотивам обновленной постоянной экспозиции скульптур Даши Намдакова пройдет в галерее Виктора Бронштейна 14 октября, сообщает пресс-служба организации.

Фото пресс-службы галереи Виктора Бронштейна

«Фактурность скульптур, цветовые решения, смелость образов вдохновили команду иркутских танцовщиц на создание пластического перформанса. Хореографом-постановщиком стала выпускница Московского государственного института культуры, преподаватель школы современной хореографии «Шаги» Екатерина Лобанова», – говорится в сообщении.

Мероприятие будет сопровождать музыка столичного композитора Дениса Дишли. При ее создании он вдохновлялся произведениями художника и скульптора, изучал древние легенды, погружался в народный фольклор.

Событие начнется в 19:00, его продолжительность составит 45 минут, стоимость билетов – 550 рублей. Приобрести их можно на месте или онлайн.