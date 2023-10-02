Байкальский риск-форум-2023 открылся в Иркутске

VII Международный Байкальский риск-форум 2023 (БРИФ`2023) стартовал в Иркутске. Мероприятие продлится до 6 октября.

Организатором форума выступает АО «ИНК-Капитал», генеральный партнер — Иркутская нефтяная компания.

В 18 секциях БРИФ’23 выступят 160 спикеров, представляющих крупные компании, научное и экспертное сообщество. За событиями форума будут следить 1700 зарегистрированных участников.

— Ежегодно форум собирает ведущих экспертов и аналитиков, выступает площадкой для обмена лучшими практиками, заключения соглашений о сотрудничестве. Устойчивое развитие — это, прежде всего, развитие; развитие промышленности, сферы услуг, повышение качества жизни людей, в том числе в нашем регионе. Повестка форума полезна максимально широкой аудитории: мы начинаем с обсуждения экспертных тем, вопросов производственной безопасности, HR-тем, а завершим Молодежным днем, адресованным молодым специалистам. Надеюсь также на интересную дискуссию в рамках пленарной сессии в пятницу, — отметил генеральный директор ИНК Яков Гинзбург.

2 октября спикеры обсудят вызовы и перспективы проектов, обеспечивающих устойчивое развитие, статус ESG-трансформации в стране и изменения в правовом регулировании.

В день партнера, 3 октября, площадку посетят представители малого и среднего предпринимательства, потенциальные и действующие подрядчики крупнейших предприятий региона, молодые бизнесмены. Еще одна тема дня — социальное партнерство. Участники секции поговорят о том, как эффективно влиять на развитие территорий, как выбрать социальные проекты для реализации и оценить их эффективность.

ESG-повестке и устойчивому развитию будет посвящен третий день форума — 4 октября. Участников и зрителей ждет большая секция HR, которая охватит темы подготовки кадров и рекрутинга, а также благополучия сотрудников современных компаний. Модераторы решили отказаться от традиционного формата докладов и проведут с гостями насыщенную дискуссию, в которой зрители станут действующими участниками.

Во второй половине дня слушателей ждет обсуждение тем взаимодействия крупных промышленных компаний с территориями присутствия: эксперты, ученые и представители бизнес-структур обсудят устойчивое городское развитие, вопросы промышленной экологии, сохранения биоразнообразия.

5 октября на площадке форума встретятся ведущие эксперты в сфере промышленной безопасности. Представители отрасли поделятся практическим опытом создания систем оценки и проактивного мониторинга, управления экологическими, социальными и корпоративными рисками.

Зарегистрироваться и смотреть трансляцию Международного Байкальского риск-форума можно на официальном сайте.

Кроме того, прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале форума. За новостями БРИФ’23 следите в телеграм-канале форума.