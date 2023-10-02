Мошенники взялись за авторов сториз в Telegram

О новом способе мошенничества в Telegram сообщает сайт «Финансовая культура».

Как рассказали эксперты сайта, владельцу канала обещают мгновенно накрутить нужное количество бустов, надо лишь заплатить от 100 до 1500 рублей за голос. Чаще всего бусты продаются через анонимные чат-боты в самом Telegram. Оплату своих услуг мошенники просят переводить на карту или электронный кошелек. При этом у покупателей нет никаких гарантий, что они получат нужные голоса. Как нет координат для обратной связи и возможности призвать мошенников к ответственности.

В итоге владельцы каналов остаются и без бустов, и без денег, и без сторис.

Риск еще выше, если для перевода бот просит в специальной форме указать реквизиты карты, обращают внимание эксперты. Тогда к мошенникам уходят не только деньги, но и конфиденциальные платежные данные. Если в итоге с карты украдут деньги, банк ничего не компенсирует, так как клиент сам выдал преступникам секретную информацию. Поэтому важно, как можно быстрее ее заблокировать.