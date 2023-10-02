Мэра города Тулуна допрашивают в СК

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал информацию о задержании мэра города Тулуна Юрии Карих – она оказалась ложной. Градоначальник в настоящее время лишь находится на допросе в следственных органах.

«Действительно, сегодня Следственным управлением СК по Иркутской области в рамках возбужденного уголовного дела по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению граждан из подтопленных территорий, идет проверка. Юрий Владимирович Карих допрашивается следственными органами, но на данный момент он не задержан», – заявил Кобзев.

Он также добавил, что оценку действий главы города дадут правоохранительные органы.