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Мэра города Тулуна допрашивают в СК

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал информацию о задержании мэра города Тулуна Юрии Карих – она оказалась ложной. Градоначальник в настоящее время лишь находится на допросе в следственных органах.

«Действительно, сегодня Следственным управлением СК по Иркутской области в рамках возбужденного уголовного дела по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению граждан из подтопленных территорий, идет проверка. Юрий Владимирович Карих допрашивается следственными органами, но на данный момент он не задержан», – заявил Кобзев.

Он также добавил, что оценку действий главы города дадут правоохранительные органы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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