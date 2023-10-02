Популярную дорогу от Иркутска до Листвянки частично отремонтируют к ноябрю

Ремонт участка востребованной у местных жителей и туристов дороги Иркутск – Листвянка завершается: полностью закончить работы хотят к ноябрю, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Специалисты приводят в порядок отрезок с 42-го по 52-й километр, а также расположенные на нем четыре моста. Работы идут по федеральной программе «Безопасные качественные дороги».

На ремонт из бюджетов разного уровня выделено почти 550 млн рублей, из них около 200 млн направлено на восстановление переходов через ручей на 43-м километре, через реки Тальцинка, Чернушка, Щегловка. Реконструкцию ведет дорожная служба Иркутской области.

На мостах частично заменили балки пролетных строений, восстановили защитный слой, гидроизоляцию, швы, схемы водоотвода, покрытия проезжей части. На участке отремонтированы водопропускные трубы, примыкания дорог местного значения, остановки общественного транспорта, уложено новое асфальтобетонное покрытие.