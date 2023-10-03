Бетонное покрытие трамвайных путей поменяют на Глазковском мосту в Иркутске

Муниципальное предприятие «Служба эксплуатации мостов» приступила к замене бетонного покрытия трамвайных путей на Глазковском мосту – работы проводятся в ночное время, в них задействованы по пять специалистов и единиц техники, рассказали в мэрии.

Поврежденные плиты демонтируют, а затем укладывают новые. Подрядчик планирует закончить ремонт до конца этой недели, поскольку эта деятельность не требует особых погодных условий и может выполняться круглогодично.

В соответствии с контрактом, мероприятия по содержанию мостов будут осуществляться до конца года.