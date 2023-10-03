Российские инвесторы хотят увеличить доход, сформировать капитал и накопить на недвижимость

СберСтрахование жизни и Работа.ру проанализировали мотивы российских инвесторов и объёмы их инвестиций. Как выяснилось в ходе опроса, чаще всего россияне инвестируют, чтобы увеличить свой доход, — так ответили 43% респондентов. Получить дополнительный источник дохода хотят 37%, а сформировать капитал на будущее — 31% опрошенных. Каждый третий (27%) занялся инвестициями, чтобы на практике проверить свои знания. Каждый пятый (21%) копит на недвижимость, образование детей или на собственную пенсию. 18% россиян признались, что начали инвестировать по примеру друзей. А для 15% инвестиции — единственный источник дохода.

Среди действующих инвесторов 39% занимаются инвестициями 2–3 года, 36% — меньше года. Каждый девятый (11%) инвестирует от 3 до 5 лет. От 5 до 10 лет инвестируют 5% опрошенных, более 10 лет — 9%.

46% инвесторов начали свой путь с вложений до 10 тыс. рублей. Каждый четвёртый (25%) — с суммы от 10 до 50 тыс. рублей. От 50 до 100 тыс. рублей выделял каждый восьмой россиянин (13%), от 100 до 500 тыс. — каждый двенадцатый (8%), от 0,5 до 1 млн рублей — 4%. Ещё 4% отводили на инвестиции свыше 1 млн рублей.

Люди, которые только собираются начать инвестировать, мыслят примерно в тех же ценовых рамках. 46% опрошенных планируют вложить до 10 тыс. рублей, каждый четвёртый (23%) — от 10 до 50 тыс., каждый шестой (16%) — от 50 до 100 тыс. Разместить от 100 до 500 тыс. рублей планируют 9%, от 0,5 до 1 млн — 3%. Ещё 3% опрошенных готовы вложить в инвестиции свыше 1 млн рублей.

В целом инвестициями интересуются 44% россиян. Каждый четвёртый (24%) уже имеет опыт инвестирования или инвестирует сейчас, а каждый пятый (20%) вот-вот планирует начать.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Недостаток знаний (44%) и отсутствие интереса (23%) — так россияне ответили на вопрос, что мешает им инвестировать. И похожая картина характерна для многих стран. Но прогресс не стоит на месте, и новый инструмент Сбера — ИнвестКопилка — позволяет формировать инвестиционный портфель даже без глубоко профессиональных знаний в сфере инвестиций. Это готовый набор качественных ценных бумаг. Человеку остаётся только выбрать дату, когда часть дохода будет регулярно направляться в эту копилку, и сумму списания (минимум — 10 рублей).

Мы рекомендуем придерживаться базовых принципов финансового планирования и создать резерв в размере 3–6 ежемесячных доходов. Именно это — основа финансового портфеля. И тут важно, чтобы формированию резерва и началу инвестирования предшествовали ещё два этапа: создание накопительной страховой части в размере годового дохода и пенсионного резерва, который на пенсии обеспечит доход не ниже 40% от сегодняшнего. Для достижения таких целей оптимально накопительное страхование жизни и индивидуальные пенсионные планы».

Исследование проводилось в сентябре 2023 года во всех округах России. Его участниками стали 2,9 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, проживающих в российских городах.