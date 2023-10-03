Россияне рассказали, что хотят успеть перед выходом на пенсию

Половина россиян мечтает до пенсии сформировать капитал на достойную жизнь, показал опрос сервиса по поиску работы и персонала Работа.ру и СберНПФ. Больше всего эта тема волнует респондентов в возрасте от 40 до 50 лет. Далее в списке приоритетов следуют желания, связанные с недвижимостью — дома и квартиры. При этом свыше трети опрошенных хотят завершить карьеру в возрасте от 56 до 60 лет.

Почти каждый второй респондент (45%) к выходу на пенсию мечтает иметь солидный капитал, чтобы жить в достатке и ни в чём себе не отказывать. Для четверти опрошенных (25%) главная цель — построить дом, для ещё 24% — приобрести собственную квартиру.

Освоить новое хобби планируют 22% россиян, а открыть бизнес — 18%. По 13% участников опроса до пенсии хотели бы купить дачу, выучить иностранный язык или переехать в другой город. У 12% респондентов фокус на карьере: они мечтают занять руководящую должность. Ещё столько же (12%) планируют посадить дерево. Каждый десятый (11%) грезит о кругосветном путешествии, 6% — о получении высшего образования.

Алла Пальшина, исполнительный директор СберНПФ:

«Тема капитала на достойную жизнь после завершения карьеры вызывает самый живой отклик у россиян в возрасте от 40 до 50 лет, а также в группе старше 50 лет (её озвучили 39% респондентов). В группе от 30 до 40 лет первоочередным приоритетом оказалось строительство дома, а у опрошенных до 30 лет — покупка квартиры и хобби.

Чтобы жить на пенсии в достатке, важно эффективно использовать все уровни пенсионной системы и заблаговременно формировать капитал на эту цель. Делать это нужно уже с первой зарплаты, используя инструменты с различной степенью риска. Устойчивости любому портфелю добавят консервативные инструменты для долгосрочных накоплений, например, индивидуальные пенсионные программы. Тем, кто самостоятельно откладывает на пенсию с таким инструментом, доступна налоговая льгота. Ежегодно они могут возвращать НДФЛ на сумму до 15,6 тыс. рублей с помощью социальных налоговых вычетов».

Свыше трети (38%) опрошенных россиян хотели бы выйти на пенсию в возрасте от 56 до 60 лет. 21% продолжат работать и после 65 лет. 14% респондентов надеются завершить карьеру в возрасте от 61 до 65 лет, и еще столько же — в возрасте от 51 до 50 лет. Ещё раньше — в возрасте от 46 до 50 лет — выйти на заслуженный отдых рассчитывают 5% россиян. 4% мечтают о пенсии до 45 лет, а еще столько же — до 40 лет.

Опрос проводился в сентябре 2023 года среди 3,5 тыс. экономически активных респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов.