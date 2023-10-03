Банк Уралсиб открыл офис в Новокузнецке

Банк Уралсиб в Новокузнецке переехал в обновленный офис по адресу: проспект Н.С. Ермакова, д.7. На торжественном открытии офиса присутствовали Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева, руководители бизнес-подразделений банка, клиенты и гости, в том числе представители администрации города Новокузнецка и Новокузнецкого художественного музея.

Фото предоставлено банком

На торжественной церемонии с приветствием к собравшимся обратились региональные руководители Банка Уралсиб, клиенты и гости мероприятия. Еще одним важным событием торжества стало вручение Банком Уралсиб Новокузнецкому художественному музею 17 произведений местных художников. Много лет эти картины украшали офис банка в Новокузнецке, но после переезда в новое здание руководством было принято решение передать собранную коллекцию на хранение в Новокузнецкий художественный музей.

«Новый офис находится в шаговой доступности от центра города, а также рядом с остановкой транспорта. Такое местоположение сделает наш дополнительный офис более удобным для жителей Новокузнецка. Кроме того, он прекрасно оснащен, в нем все продумано для удобства каждого посетителя. Уверена, что наши клиенты по достоинству оценят технологичность пространства, расположение офиса, комфорт и высокое качество обслуживания в нем», - отметила Наталья Голубева, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск.

В обновленном офисе Банка Уралсиб клиенты - физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут получить широкий перечень банковских услуг, в числе которых: открытие и ведение счетов, денежные переводы, валютно-обменные операции, ипотечное и потребительское кредитование и много другое.

«Мы понимаем, что для большой части наших клиентов важны контакты со специалистами и возможность обратиться в офис. Банк и в дальнейшем будет прилагать все усилия для обеспечения высокого уровня сервиса и развития долгосрочных отношений с жителями, бизнесом и культурным сообществом Новокузнецка», - отметила Нелли Полева, Управляющий ДО Новокузнецкий».

Обслуживание клиентов осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Более подробную информацию о перечне предоставляемых услуг Дополнительного офиса «Новокузнецкий» можно ознакомиться по телефону 8 800 250 57 57 и на сайте www.uralsib.ru.

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