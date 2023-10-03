Глава Тулуна прокомментировал данные о задержании: «Шороху навели»

Мэр Тулуна Юрий Карих выступил с комментарием сведений о задержании, которые вчера появились в интернете. Он призвал не обращать внимание на слухи и заниматься работой. Соответствующую запись опубликовала администрация населенного пункта.

«Вчера шороху навели в городе, очень много слухов ходит, но давайте на это обращать внимания не будем. У каждого своя работа: у прокурора – надзирать, у следователя – следить, у журналистов – писать, у сочинителей – сочинять, а у нас своя работа», – отметил представитель власти.

Также он призвал коллег сосредоточиться на работе и выполнить все намеченные планы.