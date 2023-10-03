Названы самые высокооплачиваемые профессии в сфере машиностроения в Сибири

Аналитики hh.ru назвали самые высокооплачиваемые профессии в сфере машиностроения в Сибири. Эксперты рассказали, кто может зарабатывать свыше 100 тысяч рублей. Результаты есть у SIA.RU.

Самая большая зарплата, которая предлагается соискателю и зафиксирована специалистами, превышает 140 тысяч рублей: такие деньги предлагают в Иркутской области. Свыше 137 тысяч могут зарабатывать представители отрасли в Томской и Омской областях.

По данным аналитиков, самые высокооплачиваемые профессии в машиностроении одновременно являются и самыми востребованными. В топе – токари, фрезеровщики и шлифовщики, которым в среднем готовы платить 121 тысячу рублей.