За майнинг в гараже житель Иркутска заплатит 1,5 млн. рублей

Владелец двух боксов в Куйбышевском районе Иркутска оборудовал их под добычу криптовалюты. Вот только не предупредил об этом ни руководителя кооператива, ни ресурсоснабжающую организацию. Энергетики заподозрили неладное, когда проанализировали потребление помещений: оно было круглосуточным, что для гаражей нехарактерно. Инспекторы «Иркутскэнергосбыта» выехали на место, зафиксировав посторонний шум. Звук был похож на работу вентиляционного оборудования. Во время проверки собственника попросили открыть ворота, однако он отказался, лишь усугубив своё положение.

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По договору энергоснабжения гаражный кооператив относится к группе потребителей, которые приравнены к населению, расположенному в городском секторе. Поэтому оплачивают электрическую энергию по соответствующему льготному тарифу. Подразумевается, что в этом случае ресурс используется на коммунально-бытовые нужды. Если это не так и электричество используется в иных целях, в том числе коммерческих, к которым относится майнинг криптовалюты, тогда стоимость электроэнергии рассчитывается по тарифу «прочие», и она уже в 3-4 раза выше. Владельцу боксов председатель гаражного кооператива предложил перезаключить договор на новых условиях и оплачивать электрическую энергию по коммерческому тарифу, но и это предложение собственник проигнорировал.

Энергетики подали в суд и выиграли его. Владелец боксов по решению Куйбышевского районного суда Иркутска должен выплатить более 1,5 млн рублей. Это перерасчет платы за потребленную электрическую энергию по соответствующему тарифу. Такой расчет произведен на основании показаний счетчиков, за тот период, когда было установлено повышение расхода ресурса.

Как отмечают в «Иркутскэнергосбыте», гаражи, чердаки, подвалы – это наиболее распространенные подсобные помещения, где «серые» майнеры размещают оборудование. Но они совсем не думают о последствиях, которые влечет за собой работа техники в помещениях, где инфраструктура не рассчитана на круглосуточную нагрузку на электрические сети. В подтверждение этому пожары, которые случились за последний месяц. В поселке Ново-Разводная Иркутского района из-за аварийного режима работы электрической сети произошло возгорание в гараже. Внутри бокса было майнинговое оборудование. А в Нижнеудинске загорелся нежилой дом. Собственник оборудовал в нем майнинговую ферму: установил несколько машинок в шумобоксы, с помощью которых занимался добычей криптовалюты. В результате перегрузки сети произошло воспламенение проводки и как следствие – пожар.

Об этих случаях в региональное МЧС сообщили очевидцы, что помогло спасателям оперативно прибыть на место, ликвидировать огонь и не допустить его распространение на соседние строения. Энергетики призывают всех жителей региона быть бдительными и ответственными. При возникновении подозрений о майнинговой деятельности обращаться по телефону Единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-9-777. Также можно направить информацию на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru или в группы компании «Свет38» в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», Телеграм. Каждое обращение проверяется.