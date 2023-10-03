Первая модельная библиотека открылась в Иркутске: чем она отличается от обычной

В Иркутске открылась первая модельная библиотека на базе учреждения №16 на ул. Лермонтова, Работы велись по нацпроекту «Культура» – на них потратили 5 млн рублей, рассказали в региональном правительстве.

Новое пространство изменилось, оно отличается от обычного и является более современным: его разделили на площадки для чтения, работы с книгами, документами, сделали текущий ремонт, роспись стен. Сюда доставили 1,2 тысячи новых изданий, мебель, музыкальное оборудование, интерактивную панель, VR-очки, графические планшеты и компьютеры.

Кроме того, создан зал для мероприятий, лекций, кинопросмотров, выделена краеведческая зона. Для людей с ограниченными возможностями обустроили «Аудиозону», где можно слушать книги.

Также посетители обновленной организации будут иметь доступ к электронным базам данных и смогут посещать выставочную зону.

Помимо указанной, всего в Приангарье сейчас есть 23 модельных библиотеки.