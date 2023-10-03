Примсоцбанк проводит акцию для держателей дебетовых карт

С 01 по 31 октября 2023 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей всех дебетовых карт (кроме S7). Клиентам банка вернётся 10% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров.



Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 02 по 16 октября, в личном кабинете интернет-банка «профиль» - «оформить новое заявление» - раздел акции «выбери свой кэшбэк в октябре» или по ссылке.

Для клиентов банка доступны следующие категории:

Косметика (MCC 5977);

Такси (4121/3990);

Образование (8211,8220,8241,8244,8249,8299,8493,8494,8351);

Одежда и обувь (5137,5139,5611,5621,5631,5641,5651,5661,5681,5691,5697,5698,5699,5931,5944,5949,5950,7296);

Фастфуд (5814).

Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.

Минимальная сумма выплаты – 10 рублей, максимальная 2000 рублей. Выплата кэшбэка произойдет до 15.11.2023.



Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.