ПСБ установил кредитные лимиты для бизнеса на 2,5 трлн рублей

ПСБ благодаря цифровизации и автоматизации кредитного процесса предодобрил финансирование на общую сумму свыше 2,5 трлн рублей. Об этом сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ, в рамках сессии "Технологическая трансформация: куда приведет банки цифровой ураган?" на площадке ХХ Международного банковского форума.



Александр Чернощекин пояснил, что установленные кредитные лимиты были предоставлены юридическим лицам без запроса документов. Необходимая для оценки заемщика информация была собрана из открытых источников. "На наш взгляд, объем данных, который есть в открытом доступе, достаточен для того, чтобы проанализировать финансовое состояние клиента и принять решение по кредиту. Мы попробовали сделать такую модель: приходим к клиенту с уже готовым финальным предложением, которое он видит у себя в личном кабинете в интернет- или мобильном банке, и просим у него только электронно подписать договор, в случае заинтересованности в продукте. И он сразу получает деньги - таким образом, кредит становится полностью цифровым. ПСБ уже выдал бизнесу несколько десятков миллиардов рублей в рамках таких предодобренных решений - клиенты исправно выплачивают взятые кредиты. Поэтому улучшение и увеличение технологического ландшафта кредитования малого и среднего бизнеса - это путь к доступности финансирования, которое компании направляют на свое развитие, а следующим шагом уже становится вклад их деятельности в экономику страны и рост ВВП", - отметил Александр Чернощекин.

При этом, топ-менеджер ПСБ считает, что развитие цифрового кредитования и, соответственно, повышение его доступности для бизнеса, напрямую зависит от возможности банков получать необходимую информацию не только у различных ведомств, например, у налоговой, но и от обмена информацией внутри самой банковской системы, а для этого необходимы соответствующие решения на законодательном уровне, которые позволят делать более качественные кредитные предложения.