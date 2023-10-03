Сбер добавил в подписку СберПрайм новые привилегии 

Подписчики СберПрайм теперь получают ещё больше выгоды от пользования подпиской. Сбер существенно улучшил её, добавив дополнительные финансовые и развлекательные сервисы. Стоимость же подписки осталась прежней: 199 руб. в месяц или 1990 руб. в год.

В числе новых привилегий — платежи и переводы. Теперь подписчики СберПрайм могут переводить деньги клиентам Сбера и оплачивать различные услуги (например, ЖКХ) без комиссии на сумму до 200 тыс. рублей. Также подписчикам СберПрайм теперь доступны бесплатные SMS уведомления по операциям по карте: с подпиской уведомления будут стоить 0 руб. вместо 70 руб. ежемесячно.

С обновлённой подпиской походы в кафе и рестораны станут не только приятными, но и выгодными: 5% от суммы чека вернётся на бонусный счёт бонусами СберСпасибо. Их можно списать при следующем походе в кафе или рестораны, а также оплатить до 99% от стоимости покупок у партнёров программы лояльности.

И хорошая новость для любителей кино: в пакет СберПрайм теперь включена подписка «Оптимум» онлайн-кинотеатра Okko. С ней бесплатно доступны более 90 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов в самых разных жанрах, а также спортивные трансляции и ТВ-каналы. Среди них — более 800 фильмов в качестве Ultra HD 4K и 8К.

Николай Васёв, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка:

«Иметь под рукой активный набор нужных сервисов уже стало основой качественной жизни современного человека. Этот вопрос решает подписка. Сбер предлагает уникальный для рынка продукт: наша подписка СберПрайм включает в себя не только развлекательные сервисы, но и лучшие условия по финансовым продуктам, и повышенный кешбэк в наших e-com сервисах. Вы тратите всего 199 рублей в месяц на подписку, а выгоду получаете несоизмеримо больше. Так, наши подписчики экономят на обслуживании банковской карты, мобильном банке, комиссиях за платежи и переводы, получают бонусы, расплачиваясь в кафе и ресторанах, бесплатно смотрят фильмы и слушают музыку в высоком качестве. Кроме того, им, как и прежде, доступны повышенные бонусы при заказе товаров на СберМаркете, маркетплейсе Мегамаркет, в Самокате, ЕАПТЕКЕ, скидки на использование облачного хранилища СберДиск, консультации и продукты от СберЗдоровья и многое другое. Суммарно мы оцениваем экономию от использования годовой подписки около 24 тыс. руб. в год на продуктах и сервисах».

Средняя выгода от пользования подпиской рассчитывается как сумма средней выгоды по каждому продукту в случае его использования подписчиком.

СберПрайм — мультисервисная подписка Сбера, которая включает в себя финансовые и lifestyle-сервисы от банка и партнёров. С их помощью можно закрывать многие повседневные потребности и получить дополнительную выгоду.