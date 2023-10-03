Средняя зарплата в России увеличилась до 52,2 тыс. руб. – СберИндекс

Летом 2023 года медианная заработная плата в Российской Федерации составила 52 269 рублей. Это на 5,6% больше значения медианной зарплаты весной 2023 г. и на 7,8% превышает значения аналогичного периода 2022 года. Данные получены лабораторией СберИндекс с помощью методологии расчёта медианных заработных плат.
Как отмечают аналитики СберИндекса, рост зарплат поддерживается дефицитом рабочей силы, подталкивающим работодателей к повышению заработных плат для удержания сотрудников. Больше всего выросли доходы у работников обрабатывающих производств (15,9% г/г).
В среднем за июнь-август самые высокие медианные зарплаты были у работников, занятых добычей полезных ископаемых (86 тыс. руб.), в финансах и страховании (68,9 тыс. руб.) и у специалистов по IT и связи (68,1 тыс. руб.). Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере административной деятельности (39,8 тыс. руб.).
Среди российских регионов самые высокие зарплаты этим летом отмечены в Чукотском автономном округе (89,7 тыс. руб.), Москве (87,2 тыс. руб.) и Магаданской области (86,2 тыс. руб.). Самые низкие – в Республике Калмыкия (39,8 тыс. руб.), Ивановской области (40,1 тыс. руб.) и в Алтайском крае (40,2 тыс. руб.).
Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Курганской области (15,6% г/г), Костромской области (15,4% г/г) и Чувашской республике (15% г/г)
Медианная заработная плата - это величина оплаты труда до уплаты НДФЛ в расчете на 1 рабочее место (получателя заработной платы), относительно которой половина получателей заработной платы имеет уровень оплаты труда ниже данной величины, а другая половина – выше.
Показатель построен на основе выплат заработной платы юридическими лицами-клиентами Сбера сотрудникам в текущем месяце (с 16-ого числа текущего месяца по 15-ое число следующего месяца). Медианные заработные платы рассчитаны в эквиваленте полной занятости: для этого исключаются все выплаты, размер которых ниже МРОТ (с учетом регионального размера МРОТ).
|
Виды экономической деятельности (по ОКВЭД)
|
Средний уровень медианной з/п в июне-августе 2023 г., рублей
|
Приросты среднего уровня медианной з/п, %, г/г
|
июн-авг 2021/2020
|
июн-авг 2022/2021
|
июн-авг 2023/2022
|
Добыча полезных ископаемых
|
86 013
|
11,8
|
26,4
|
6,1
|
Финансы и страхование
|
68 889
|
10,4
|
16,4
|
4,3
|
ИТ и связь
|
68 082
|
18,6
|
17,4
|
8,9
|
Научная и проф. деятельность
|
66 866
|
18,5
|
14,0
|
3,4
|
Строительство
|
63 154
|
16,4
|
22,0
|
6,4
|
Транспортировка и хранение
|
60 570
|
13,0
|
19,1
|
8,7
|
Государственное управление
|
59 201
|
13,3
|
8,5
|
11,5
|
Обрабатывающ. производства
|
56 173
|
12,3
|
17,7
|
15,9
|
Услуги ЖКХ
|
54 966
|
7,6
|
19,9
|
8,0
|
Все отрасли
|
52 269
|
13,3
|
15,7
|
7,8
|
Торговля
|
48 770
|
21,1
|
16,4
|
6,5
|
Сельское хозяйство
|
46 674
|
11,9
|
23,8
|
7,5
|
Образование
|
45 518
|
17,4
|
17,7
|
6,0
|
Водоснабжение
|
45 199
|
10,0
|
18,5
|
9,1
|
Здравоохранение
|
44 789
|
2,9
|
12,6
|
4,9
|
Спорт и досуг
|
43 976
|
17,3
|
15,1
|
4,1
|
Операции с недвижимостью
|
43 513
|
16,9
|
13,0
|
3,7
|
Гостиницы и общепит
|
41 343
|
17,3
|
18,1
|
10,7
|
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2 октября 2023
Административ. деятельность
|
39 837
|
13,0
|
15,4
|
5,3
Напомним, что Иркутск занял 15 место в России по уровню зарплат. Эксперты РИА Новости оценили среднемесячный доход иркутян в 71 400 рублей. Соседние крупные города – Красноярск, Новосибирск и Улан-Удэ заняли 26, 32 и 60 место с показателями в 69,4; 63,9; 54,4 тыс. рублей. В первой десятке Новый Уренгой, Салехард, Москва, Южно-Сахалинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Анадырь, Красногорск, Санкт-Петербург и Магадан.