Средняя зарплата в России увеличилась до 52,2 тыс. руб. – СберИндекс

Летом 2023 года медианная заработная плата в Российской Федерации составила 52 269 рублей. Это на 5,6% больше значения медианной зарплаты весной 2023 г. и на 7,8% превышает значения аналогичного периода 2022 года. Данные получены лабораторией СберИндекс с помощью методологии расчёта медианных заработных плат.

Как отмечают аналитики СберИндекса, рост зарплат поддерживается дефицитом рабочей силы, подталкивающим работодателей к повышению заработных плат для удержания сотрудников. Больше всего выросли доходы у работников обрабатывающих производств (15,9% г/г).

В среднем за июнь-август самые высокие медианные зарплаты были у работников, занятых добычей полезных ископаемых (86 тыс. руб.), в финансах и страховании (68,9 тыс. руб.) и у специалистов по IT и связи (68,1 тыс. руб.). Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере административной деятельности (39,8 тыс. руб.).

Среди российских регионов самые высокие зарплаты этим летом отмечены в Чукотском автономном округе (89,7 тыс. руб.), Москве (87,2 тыс. руб.) и Магаданской области (86,2 тыс. руб.). Самые низкие – в Республике Калмыкия (39,8 тыс. руб.), Ивановской области (40,1 тыс. руб.) и в Алтайском крае (40,2 тыс. руб.).

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Курганской области (15,6% г/г), Костромской области (15,4% г/г) и Чувашской республике (15% г/г)

Медианная заработная плата - это величина оплаты труда до уплаты НДФЛ в расчете на 1 рабочее место (получателя заработной платы), относительно которой половина получателей заработной платы имеет уровень оплаты труда ниже данной величины, а другая половина – выше.

Показатель построен на основе выплат заработной платы юридическими лицами-клиентами Сбера сотрудникам в текущем месяце (с 16-ого числа текущего месяца по 15-ое число следующего месяца). Медианные заработные платы рассчитаны в эквиваленте полной занятости: для этого исключаются все выплаты, размер которых ниже МРОТ (с учетом регионального размера МРОТ).

Виды экономической деятельности (по ОКВЭД) Средний уровень медианной з/п в июне-августе 2023 г., рублей Приросты среднего уровня медианной з/п, %, г/г июн-авг 2021/2020 июн-авг 2022/2021 июн-авг 2023/2022 Добыча полезных ископаемых 86 013 11,8 26,4 6,1 Финансы и страхование 68 889 10,4 16,4 4,3 ИТ и связь 68 082 18,6 17,4 8,9 Научная и проф. деятельность 66 866 18,5 14,0 3,4 Строительство 63 154 16,4 22,0 6,4 Транспортировка и хранение 60 570 13,0 19,1 8,7 Государственное управление 59 201 13,3 8,5 11,5 Обрабатывающ. производства 56 173 12,3 17,7 15,9 Услуги ЖКХ 54 966 7,6 19,9 8,0 Все отрасли 52 269 13,3 15,7 7,8 Торговля 48 770 21,1 16,4 6,5 Сельское хозяйство 46 674 11,9 23,8 7,5 Образование 45 518 17,4 17,7 6,0 Водоснабжение 45 199 10,0 18,5 9,1 Здравоохранение 44 789 2,9 12,6 4,9 Спорт и досуг 43 976 17,3 15,1 4,1 Операции с недвижимостью 43 513 16,9 13,0 3,7 Гостиницы и общепит 41 343 17,3 18,1 10,7 Читайте также: Повышение пенсионного возраста прибавило рынку труда РФ 1,7 млн человек Стрессовые интервью уходят в прошлое Административ. деятельность 39 837 13,0 15,4 5,3



Напомним, что Иркутск занял 15 место в России по уровню зарплат. Эксперты РИА Новости оценили среднемесячный доход иркутян в 71 400 рублей. Соседние крупные города – Красноярск, Новосибирск и Улан-Удэ заняли 26, 32 и 60 место с показателями в 69,4; 63,9; 54,4 тыс. рублей. В первой десятке Новый Уренгой, Салехард, Москва, Южно-Сахалинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Анадырь, Красногорск, Санкт-Петербург и Магадан.