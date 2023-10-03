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Средняя зарплата в России увеличилась до 52,2 тыс. руб. – СберИндекс

Летом 2023 года медианная заработная плата в Российской Федерации составила 52 269 рублей. Это на 5,6% больше значения медианной зарплаты весной 2023 г. и на 7,8% превышает значения аналогичного периода 2022 года. Данные получены лабораторией СберИндекс с помощью методологии расчёта медианных заработных плат.

Как отмечают аналитики СберИндекса, рост зарплат поддерживается дефицитом рабочей силы, подталкивающим работодателей к повышению заработных плат для удержания сотрудников. Больше всего выросли доходы у работников обрабатывающих производств (15,9% г/г).

В среднем за июнь-август самые высокие медианные зарплаты были у работников, занятых добычей полезных ископаемых (86 тыс. руб.), в финансах и страховании (68,9 тыс. руб.) и у специалистов по IT и связи (68,1 тыс. руб.). Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере административной деятельности (39,8 тыс. руб.).

Среди российских регионов самые высокие зарплаты этим летом отмечены в Чукотском автономном округе (89,7 тыс. руб.), Москве (87,2 тыс. руб.) и Магаданской области (86,2 тыс. руб.). Самые низкие – в Республике Калмыкия (39,8 тыс. руб.), Ивановской области (40,1 тыс. руб.) и в Алтайском крае (40,2 тыс. руб.).

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Курганской области (15,6% г/г), Костромской области (15,4% г/г) и Чувашской республике (15% г/г)

Медианная заработная плата - это величина оплаты труда до уплаты НДФЛ в расчете на 1 рабочее место (получателя заработной платы), относительно которой половина получателей заработной платы имеет уровень оплаты труда ниже данной величины, а другая половина – выше.

Показатель построен на основе выплат заработной платы юридическими лицами-клиентами Сбера сотрудникам в текущем месяце (с 16-ого числа текущего месяца по 15-ое число следующего месяца). Медианные заработные платы рассчитаны в эквиваленте полной занятости: для этого исключаются все выплаты, размер которых ниже МРОТ (с учетом регионального размера МРОТ).

 

Виды экономической деятельности (по ОКВЭД)

Средний уровень медианной з/п в июне-августе 2023 г., рублей

Приросты среднего уровня медианной з/п, %, г/г

июн-авг 2021/2020

июн-авг 2022/2021

июн-авг 2023/2022

Добыча полезных ископаемых

86 013

11,8

26,4

6,1

Финансы и страхование

68 889

10,4

16,4

4,3

ИТ и связь

68 082

18,6

17,4

8,9

Научная и проф. деятельность

66 866

18,5

14,0

3,4

Строительство

63 154

16,4

22,0

6,4

Транспортировка и хранение

60 570

13,0

19,1

8,7

Государственное управление

59 201

13,3

8,5

11,5

Обрабатывающ. производства

56 173

12,3

17,7

15,9

Услуги ЖКХ

54 966

7,6

19,9

8,0

Все отрасли

52 269

13,3

15,7

7,8

Торговля

48 770

21,1

16,4

6,5

Сельское хозяйство

46 674

11,9

23,8

7,5

Образование

45 518

17,4

17,7

6,0

Водоснабжение

45 199

10,0

18,5

9,1

Здравоохранение

44 789

2,9

12,6

4,9

Спорт и досуг

43 976

17,3

15,1

4,1

Операции с недвижимостью

43 513

16,9

13,0

3,7

Гостиницы и общепит

41 343

17,3

18,1

10,7

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Административ. деятельность

39 837

13,0

15,4

5,3


Напомним, что Иркутск занял 15 место в России по уровню зарплат. Эксперты РИА Новости оценили среднемесячный доход иркутян в 71 400 рублей. Соседние крупные города – Красноярск, Новосибирск и Улан-Удэ заняли 26, 32 и 60 место с показателями в 69,4; 63,9; 54,4 тыс. рублей. В первой десятке Новый Уренгой, Салехард, Москва, Южно-Сахалинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Анадырь, Красногорск, Санкт-Петербург и Магадан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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