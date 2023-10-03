Новак — про потолок цен на нефть и запрет на экспорт топлива

Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал ситуацию на топливном рынке. БКС Мир инвестиций приводит ключевые тезисы.

О потолке цен на нефть

По словам вице-премьера, потолок цен на нефть оказался неэффективным, передает ТАСС.

– На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился, и наша продукция реализуется выше потолка, по рыночным ценам. Есть понимание того, что такие инструменты делают только хуже. Самое плохое — что они создают прецедент, чтобы в будущем [его] могли использовать не только против российских энергоресурсов, но и против других стран, – сказал Новак.

О запрете на экспорта топлива

Запрет на экспорт дизельного топлива и бензина продлится до стабилизации ситуации на российском рынке.

– Столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка, — объяснил вице-премьер.

О снижении цен на топливо

По словам Новака, в результате принятых ограничительных мер на бирже значительно, до 20%, упали цены на дизельное топливо. Cнижение цен на топливо на независимых АЗС будут строго контролировать правительство и ФАС.

– Теперь важно, чтобы эти цены транслировались на мелкооптовое звено, для тех производителей, которые покупают не на бирже, а на нефтебазах. Сегодня за этим также мы строго следим и видим, что в большей части субъектов Российской Федерации произошло снижение цен в мелком опте, — сказал он.