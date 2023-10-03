Регион-донор: в Иркутской области остаётся только 12% от объема собираемых налогов

За последние три года объем налогов, перечисляемых Иркутской областью в федеральный бюджет, увеличился в восемь раз, при этом в региональном бюджете остается всё меньше налогов – только 12%, хотя три года назад этот показатель составлял 42%. По мнению главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, эту диспропорцию надо исправлять и найти баланс соблюдения интересов регионов.

Губернатор Игорь Кобзев поддержал предложения по совершенствованию бюджетной политики в части выделения регионам финансовой поддержки. Сегодня он выступил с докладом о бюджетной политике региона в ходе парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на площадке Совета Федерации Российской Федерации. В верхней палате прошли слушания по проекту бюджета на ближайшие три года.

Открывая заседание глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщила, что в Правительство страны сенаторами направлено свыше 80 предложений по формированию концепции федерального бюджета, учитывающих предложения регионов. Большинство этих предложений учтено. В своем вступительном слове спикер отметила, что при формировании главного финансового документа необходим найти баланс, чтобы соблюдать интересы федерального бюджета и при этом у регионов была возможность наращивать свои доходы.

– Нужно покончить с практикой передачи полномочий на региональный уровень без соответствующего финансового обеспечения. Надо отрегулировать порядок принятия таких решений. Есть субъекты, которые перечисляют в федеральный бюджет значительные налоговое поступления и существенно меньше остается в регионах. Это объективная ситуация. Экономика статей налоговых доходов разная в регионах. Единой методикой выровнять это невозможно. В то же время такую диспропорцию нужно исправлять. Регионам, которые наращивают налоговые доходы и в региональный и федеральный бюджет, дополнительные субвенции предусмотреть на решение их проблем. Иркутская область – 3 года назад региональный бюджет был 42%, остальное федеральный. Потом 32% в региональный, остальное федеральный. Теперь уже 12% в региональный. Нужно найти баланс соблюдения интересов, – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Выступая с докладом Игорь Кобзев подчеркнул, что в Приангарье установилась стабильная экономическая и бюджетная ситуация. В рамках трехлетнего прогноза ожидается ежегодный рост на 2-3% по большинству значимых макроэкономических показателей.

– На завершающей стадии находится процесс формирования регионального бюджета. Безусловно, на особом контроле – поручения Президента России по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы и увеличению минимального размера оплаты труда, – отметил в своем выступлении глава региона.

В то же время Губернатор отметил, что положительная динамика доходов консолидированного бюджета обеспечила Иркутской области статус региона-донора. За последние три года объем налогов, перечисляемых Иркутской областью в федеральный бюджет, увеличился в восемь раз – с 214,3 млрд до 1,7 трлн рублей. В результате наблюдается диспропорция в части роста налоговой отдачи от промышленного сектора и уровня социального развития территорий.

Глава региона привел примеры сфер, в которых необходимо увеличение федерального финансирования для качественного развития объектов. Так, в настоящее время ежегодно Приангарью выделяется около 2,5 млрд рублей на приведение в нормативное состояние детских садов, школ и других объектов системы образования. При том что потребность в финансировании составляет 10-12 млрд рублей в год. Схожая ситуация со сферой здравоохранения – при сохранении нынешних объемов финансирования потребуется несколько десятков лет, чтобы решить задачу полной модернизации этого сектора. Кроме того, для выполнения поручений Президента России к 1 января 2028 года довести до норматива не менее 50% дорог, с учетом огромных расстояний в области, необходимо дополнительно около 40 млрд рублей.

– Поэтому предлагаю рассмотреть возможность сохранения финансовой поддержки регионов-доноров по критически значимым для населения социальным направлениям. Рост экономики не должен сопровождаться замедлением социального развития. Новые рабочие места должны быть пропорционально обеспечены соответствующей инфраструктурой. Это дороги, образование, здравоохранение, социальная и культурная сфера. Также важно учитывать бюджетные возможности регионов при принятии решений, приводящих к дополнительным расходам региональных и местных бюджетов, – подчеркнул Губернатор.