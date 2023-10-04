В августе на покупку новых автомобилей россияне потратили 344 млрд рублей

Это рекордный показатель начиная с января 2021 года.

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам августа 2023 года. Согласно результатам исследования, в последний летний месяц жители РФ потратили на покупку новых машин 343,9 млрд рублей. Это рекордный показатель начиная с января 2021 года. Он на 26% больше результата июля нынешнего года (272,6 млрд рублей), и в 3,5 раза превышает уровень августа 2022-го (97,8 млрд рублей). Всего же в конце лета было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей — на 15% больше, чем в июле (95,7 тыс. шт.), и в 2,6 раза больше, чем в августе 2022 года (42,6 тыс. шт.). Отдельно стоит отметить, что с начала года в России на покупку новых машин было потрачено уже 1 трлн 741,8 млрд рублей.

Доля премиум-сегмента в финансовой емкости рынка продолжает расти

На покупку премиальных машин в августе ушло более 15% всех денег. Так, за месяц было реализовано 3,9 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки) на 52 млрд рублей. Это составляет 15,1% от всех затрат по сравнению с 11,8% в августе 2022 года. При этом в июле нынешнего года данный показатель составлял 14,9%. В свою очередь, доля машин массового сегмента снизилась — с 88,2% в августе 2022-го до 84,9% в августе 2023-го. Объем их продаж в последний месяц лета составил 105,9 тыс. единиц, а потраченные средства — 292 млрд рублей.

«Китайцы» уже штурмуют 60%

Если не так давно китайские марки преодолели 50%-ную отметку в структуре финансовой емкости, то теперь они движутся к 60%. В августе было продано 61,8 тыс. новых китайских машин на сумму 198,2 млрд рублей. В результате на долю «китайцев» пришлось 57,6% от общей суммы, что является очередным рекордом. При этом год назад (в августе 2022-го) в деньгах им принадлежало заметно меньше — 33,7%.

Другие участники рынка уступают лидеру довольно серьезно — как минимум в 4 раза. Например, покупка автомобилей европейских марок в августе обошлась в 45,9 млрд рублей. Также жители нашей страны потратили 34,9 млрд рублей на отечественные машины, 33,6 млрд рублей — на японские, 24,3 млрд рублей — на корейские и 7,1 млрд рублей — на американские.

Если рассматривать объемы реализации, то здесь тоже лидируют «китайцы» (61,8 тыс. шт.), за которыми располагаются российские бренды (31,5 тыс. шт.). Показатели остальных автопроизводителей оказываются заметно ниже: японские — 5,5 тыс. шт.; корейские — 5,4 тыс. шт.; европейские — 4,5 тыс. шт.; американские — 1 тыс. шт.

Порядка 80% потраченных средств пришлось на кроссоверы и внедорожники

Сегмент SUV в очередной раз подтверждает звание самого популярного в России. В конце лета было продано 73,3 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что вылилось в потраченные 264,7 млрд рублей. Таким образом, на долю сегмента SUV в августе пришлось 66,8% всего объема реализации и 77% финансовой емкости.

Вторыми по популярности в нашей стране остаются автомобили В-класса. По итогам августа было реализовано 23,5 тыс. таких машин на сумму 25,9 млрд рублей. Их доля составила 21,4% в объеме рынка и 7,5% в структуре затрат. Таким образом, суммарно этим двум сегментам (SUV и B) принадлежит 88,2% реализованных машин и 84,5% потраченных денег.

Показатели всех остальных сегментов в общей сложности составили 11,8% и 15,5% соответственно. Также отметим, что несмотря на рост финансовой емкости в целом по рынку, ее снижение наблюдается только в сегментах А и LAV (-36,7% и -93,4% соответственно). А вот сильнее всего увеличились затраты на покупку минивэнов (в 6,2 раза).

«Продажи новых легковых автомобилей в августе оказались на 15% больше, чем в июле, и в 2,6 раза превысили результат августа 2022-го. Во многом это результат стремления покупателей успеть приобрести машины до повышения цен вследствие запланированного изменения утилизационного сбора, продолжавшегося роста курсов валют и законтрактованные еще концом июля. При этом объем реализации в конце лета оказался наилучшим начиная с января прошлого года. Таким образом, впервые за последние 20 месяцев российский авторынок преодолел «психологическую» отметку в 100 тысяч единиц», — отмечает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

«Рекордный объем потраченных за последние три года денег на покупку автомобилей во многом связан с продолжающимся ростом цен на них. В августе этому способствовали новый утилизационный сбор и ослабление курса рубля по отношению к мировым валютам. Вкупе с увеличением объемов продаж машин это привело к значительному росту финансовой емкости рынка», — объясняет руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.