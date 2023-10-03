Уголовное дело завели на бизнесмена в Приангарье из-за крупного долга по зарплатам

Генеральный директор лесоперерабатывающего предприятия из Казачинско-Ленского района Иркутской области стал фигурантом уголовного дела – его обвинили в невыплате зарплаты работникам, рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2022-2023 годах мужчина не платил зарплату людям и задолжал им почти 3 млн рублей. При этом деньги у организации были, но тратились они на хозяйственные нужды фирмы.

Обвиняемому грозит штраф, равный доходу за период до 3 лет, лишение права занимать определенные должности, принудительные работы или тюремное заключение на аналогичный срок. Дело передано в суд.