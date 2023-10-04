Ученица отсудила у иркутской школы 90 тысяч рублей за травму

Одна из школ в Ленинском районе Иркутска заплатит своей ученице компенсацию в 90 тысяч рублей, рассказали в региональной прокуратуре.

Известно, что девочка пострадала в ноябре прошлого года. Она упала на территории образовательного учреждения, пока ожидала школьный автобус, и получила травмы.

«Согласно требованиям закона, образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся», – пояснили в надзорном ведомстве.

Потому школа выплатит деньги в качестве компенсации морального вреда родителям ребенка.