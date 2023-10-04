Зарплаты российских чиновников в октябре выросли: на сколько

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении зарплат на 5,5 % за счет федерального бюджета. У кого заработок вырастет, сообщается в соответствующей документации.

Мера коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба.

Кроме того, зарплата вырастет на указанный процент и у ключевых руководителей, например, у президента страны и премьера. Повышение связано с индексацией.