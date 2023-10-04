Губернатор Приангарья предложил Совфеду сохранить финансовую поддержку регионов-доноров

Губернатор Игорь Кобзев выступил с докладом о бюджетной политике региона в ходе парламентских слушаний на площадке Совета Федерации России. Глава региона предложил сохранить финансовую поддержку субъектов-доноров, одним из которых является Иркутская область. Подробности рассказали в пресс-службе правительства.

«Предлагаю рассмотреть возможность сохранения финансовой поддержки регионов-доноров по критически значимым для населения социальным направлениям. Рост экономики не должен сопровождаться замедлением социального развития. Новые рабочие места должны быть пропорционально обеспечены соответствующей инфраструктурой. Это дороги, образование, здравоохранение, социальная и культурная сфера», – отметил в своем выступлении лидер Приангарья.

Он также пояснил, что статус региона-донора Иркутской области обеспечила положительная динамика доходов консолидированного бюджета. За последние три года объем налогов, перечисляемых субъектом в федеральный бюджет, увеличился в восемь раз – с 214,3 млрд до 1,7 трлн рублей. В результате наблюдается диспропорция в части роста налоговой отдачи от промышленного сектора и уровня социального развития территорий.

Выступая с докладом, Игорь Кобзев подчеркнул, что в регионе установилась стабильная экономическая и бюджетная ситуация. В рамках трехлетнего прогноза ожидается ежегодный рост на 2-3% по большинству значимых макроэкономических показателей.

В настоящее время на завершающей стадии находится процесс формирования регионального бюджета. На особом контроле – поручения президента России по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы и увеличению минимального размера оплаты труда.

Игорь Кобзев во время выступления привел примеры сфер, в которых необходимо увеличение федерального финансирования для качественного развития объектов. Так, в настоящее время ежегодно области выделяется около 2,5 млрд рублей на приведение в нормативное состояние детских садов, школ и других объектов системы образования. При том что потребность в финансировании составляет 10-12 млрд рублей в год.

Схожая ситуация со сферой здравоохранения – при сохранении нынешних объемов финансирования потребуется несколько десятков лет, чтобы решить задачу полной модернизации этого сектора. Кроме того, для выполнения поручений Президента России к 1 января 2028 года довести до норматива не менее 50% дорог, с учетом огромных расстояний в области, необходимо дополнительно около 40 млрд рублей.

По словам главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, нужно покончить с практикой передачи полномочий на региональный уровень без соответствующего финансового обеспечения и отрегулировать порядок принятия таких решений. По ее словам,есть субъекты, которые перечисляют в федеральный бюджет значительные налоговое поступления, и существенно меньше остается в регионах.

«Регионам, которые наращивают налоговые доходы и в региональный и федеральный бюджет, дополнительные субвенции предусмотреть на решение их проблем. Иркутская область – 3 года назад региональный бюджет был 42%, остальное федеральный. Потом 32% в региональный, остальное федеральный. Теперь уже 12% в региональный. Нужно найти баланс соблюдения интересов», – резюмировала спикер.