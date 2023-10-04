Усольчане организовали в Приангарье нелегальный табачный бизнес

Суд вынес приговор семейной паре, которая организовала незаконный бизнес, связанный с продажей табака, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что жители поселка Средний Усольского района в 2019-2022 годах покупали немаркированные изделия и продавали их на территории Приангарья, товар они хранили в гараже.

Накрыть преступное объединение удалось в Ангарске, когда люди везли партию товара. В общей сложности у них изъяли более 1,8 тысячи пачек сигарет на сумму свыше 280 тысяч рублей.

Мужчину и женщину приговорили к 2 годам лишения свободы условно.